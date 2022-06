Liberalii vor ca sporturile electronice sa fie recunoscute in Romania

Nicolae Ciuca are o noua preocupare, ca parlamentar: este initiatorul unei legi prin care sporturilor electronice sa fie recunoscute ca sporturi in Legea educatiei fizice si sportului. Asta, in conditiile in care medicii trag un semnal de alarma ca tinerii si copiii sunt tot mai grasi, iar profesorii de sport se plang ca elevii vin tot mai multi cu scutiri medicale pentru a nu face sport.Nicolae CiucaParlamentari ai PNL, in frunte cu Ciuca, au depus un proiect de lege pentru recunoasterea ... citeste toata stirea