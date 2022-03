Licean din Constanta, medalie de bronz la sectiunea Fizica a Olimpiadei Internationale Zhautykov

Victor-Ioan Dumbrava, elev in clasa a 12-a la Colegiul National "Mircea cel Batran" din Constanta, a fost medaliat cu bronz la sectiunea Fizica a olimpiadei care a reunit aproximativ 1.200 de elevi, din 21 de tari. In perioada 16-23 februarie 2022, la Almaty (Kazahstan), National School of Physics & Math (NSPhM), Centrul Republican Stiintific "Daryn" si Ministerul Educatiei si Stiintei al Republicii Kazahstan au organizat a XVIII-a Editie a Olimpiadei Internationale Zhautykov in domeniile ... citeste toata stirea