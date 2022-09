Eugen Tomac, presedintele PMP anunta ca solicitat la Timisoara, celor doua partide care conduc guvernul sa ia deciziile corecte pentru a ajuta persoanele in varsta in aceasta perioada dificila si sa mareasca pensiile cu minimum 20%.Eugen Tomac"PMP solicita PNL si PSD sa mareasca pensiile cu minimum 20%Am solicitat astazi, in conferinta de presa de la Timisoara, celor doua ... citeste toata stirea