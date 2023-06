CT BUSanunta publicul calator ca, de maine, 17.06.2023, linia turistica CiTy TOUR isi reia activitatea si va fi deservita de 4 autobuze etajate, in intervalul orar 10:00 - 18:00 (ora 18:00 - ultima plecare din cap de linie "Gara CFR").Autobuzele vor avea o frecventa de 30 de minute. Costul unei calatorii este de 6 lei, iar un bilet "hop-on / hop off" costa 10 lei. Biletele se pot achizitiona in mijlocul de transport sau prin aplicatia 24Pay.Circuitul CITY TOUR cuprinde peste 100 de ... citeste toata stirea