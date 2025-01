Linii electrice sigure pentru pasarile din Dobrogea

Mortalitatea pasarilor prin electrocutare reprezinta o problema majora de conservare, afectand in special pasarile de prada. Liniile electrice de medie tensiune neizolate, care sunt frecvent folosite de aceste pasari pentru popas atunci cand vaneaza sau se odihnesc, constituie unul dintre cele mai mari riscuri pentru aceste specii.Specialistii SOR din echipaLIFE for Falconsau realizat in 2024 un studiu in Dobrogea, zona cheie pentru populatia de soimi dunareni din sudul Romaniei, pentru ... citește toată știrea