Litoralul de altadata. Nostalgia verilor la Marea Neagra: de la umbrele de dantela, la slipuri din material supraelastic

O echipa de artisti, teoreticieni, antropologi si biologi vrea sa realizeze un Muzeu al Litoralului Romanesc. Pe termen lung, echipa urmareste ca muzeu virtual sa existe si fizic, dupa exemplul muzeul de istorie interbelic infiintat in propria casa de dr. Horia Slobozeanu la Eforie Sud. Realizatorii Arhivelor Litoralului spun ca proiectul construieste in imagini si povestiri, orasul "Litoral", care cuprinde vietile locuitorilor de sezon, dar si ale celor permanenti. In cartile postale, orasul ... citeste toata stirea