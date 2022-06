Litoralul romanesc a primit peste 60.000 de turisti de Rusalii

Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT) anunta, in urma consultarilor touroperatorilor specializati si a partenerilor hotelieri, ca in acest an, litoralul romanesc a primit, cu ocazia mini-vacantei de Rusalii, peste 60.000 de turisti. Cifra este mult mai mare comparativ cu minivacanta de Rusalii de anul trecut, cand pe litoral au fost doar 10.000 de turisti, in contextul unui 2021 dominat inca de restrictii si de temeri.La acest aflux de turisti a contribuit mult eliminarea totala a ... citeste toata stirea