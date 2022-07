Litoralul romanesc are plaje cu facilitati pentru infirmi. "Se pot bucura de mare ca oricine". Unde sunt amenajate

Mai multe plaje de pe litoralul romanesc au fost amenajate astfel incat sa fie accesibile persoanelor cu dizabilitati. Proiectul plajelor amenajate pentru persoanele cu dizabilitati apartine Asociatiei Impreuna pentru Viitor Constanta. Ei au reusit, in urma cu sase ani, sa amenajeze la Pupa Beach, la intrarea in statiunea Mamaia, prima plaja care oferea egalitate de sanse si un turism civilizat, deschis tuturor. "Functionala din luna august 2017, plaja a atras in statiunea Mamaia un numar ... citeste toata stirea