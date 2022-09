Localurile de fite din buricul targului au ramas in bezna, din cauza Enel. Video

Enel a lasat in intuneric localurile de pe bulevardul Tomis! Penele tot mai dese de curent i-a adus la disperare pe constanteni, dar in special pe proprietarii localurilor care-si desfasoara activitatea in zona. Duminica, 11 septembrie, seara, in jurul orei 21.30, tot bulevardul Tomis, de la Capitol pana la Sala Sporturilor, a fost in bezna. Aceasta situatie treneaza de 7 ani, ne-a spus un reprezentant al localului Filicori, si el afectat de pana de curent. Mai grav este ca nici nu se incearca ... citeste toata stirea