Din cauza vechimii si implicit a gradului mare de uzura, conducta de aductiune cu diametrul de 800 mm, ce pleaca de la Statia de Pompare Bifurcatie Cumpana, a inregistrat o avarie in cursul noptii trecute, in zona localitatii Agigea. Imediat, pentru efectuarea reparatiilor necesare au fost trimise la fata locului mai multe echipe de interventie dotate cu toate utilajele necesare.Astfel, pentru executarea lucrarilor de remediere a avariei, este necesara sistarea furnizarii apei potabile in ... citeste toata stirea