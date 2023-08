Patru parcari sunt in curs de amenajare in Constanta, pe aleea Topolog din cartierul Inel ll, in zona blocurilor H9, H7, H6, C2 si F7.Toate cele patru parcari sunt construite pe terenuri neamenajate asupra carora nu s-a intervenit deloc in ultimii 30 de ani. La nivelul infrastructurii pietonale la care se lucreaza au fost montate borduri noi, iar terenul a fost stabilizat prin asternerea unui strat de piatra peste care se va turna asfalt ... citeste toata stirea