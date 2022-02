LOFT va plati amenda de 10.000 de lei data de OPC, anul trecut

Global Drinks International SRL, in baza careia functioneaza clubul Loft, din Mamaia, va scoate din buzunar 10.000 de lei, dupa ce a fost amendata de OPC, pentru lipsa autorizatiei autorizatia pentru orarul de functionare si clasificarea de la punctul de lucru. Suma, o nimica toata, daca ne uitam la preturile din meniu. Vinde o sticla de sampanie si plateste amenda!Clubul Loft are in palmares o sumedenie de amenzi aplicate de politisti, pentru nerespectarea masurilor impuse de autoritati, in ... citeste toata stirea