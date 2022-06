Lucian Bode, mesaj despre aderarea la Spatiul Schengen

Secretarul general al PNL Lucian Bode a afirmat, dupa Congresul PPE de miercuri de la Rotterdam, ca "aderarea Romaniei la Spatiul Schengen este un element fara de care obiectivul intaririi arhitecturii de securitate a UE nu ar putea fi pe deplin atins"."Tocmai ce s-a incheiat congresul Partidului Popular European ce a avut loc in aceste zile la Rotterdam, o borna importanta pentru modul in care familia noastra politica va actiona in anii urmatori si pentru viitorul continentului european. Am ... citeste toata stirea