Lucian Heius a declarat ca peste 400.000 de persoane lucreaza in Romania, in industria videochat-ului.El a mai explicat ca ANAF poate obtine toate informatiile despre veniturile acestor firme."Astazi, daca vorbim de veniturile care se obtin de pe platformele de videochat, aflam orice informatie. Exista cinci platforme mari, unde orice firma care functioneaza in Romania pe acest domeniu de activitate are un contract cu ei si de acolo primesc bani. Acesti bani intra prin banca, ii putem ... citeste toata stirea