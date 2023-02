Lucrarile de inlocuire a conductelor retelei de transport a agentului termic in Constanta se deruleaza in zona Garii

Pentru a asigura continuitatea furnizarii agentului termic, constructorul realizeaza un traseu provizoriu de conducte astfel incat sa poata monta in canalul termic conductele preizolate, informeaza Primaria Constanta.In momentul de fata lucrarile se deruleaza in zona Garii. Este vorba despre traseul Magistralei I, apartinand retelei de transport a agentului termic primar. Acest tronson de magistrala face parte din proiectul de modernizare cuprins in Etapa I finantata prin Programul ... citeste toata stirea