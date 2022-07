Ludovic Orban, despre instalarea lui Klaus Iohannis in fruntea NATO: 'Asta e o bazaconie'

Liderul Forta Dreptei, Ludovic Orban, a declarat vineri la Realitatea Plus ca nu crede ca presedintele Klaus Iohannis va ajunge secretar general al NATO.Ludovic Orban"Asta e o bazaconie. Nu stiu cine a lansat zvonul asta. Mi se pare aiurea. Iohannis este in conducerea NATO, pentru ca deciziile NATO se iau in Consiliul NATO in care sunt reprezentate tarile membre NATO la nivel de sefi de stat sau de guverne. A fi secretar general NATO, mai ... citeste toata stirea