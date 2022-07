Ludovic Orban prezice un efect negativ al masurilor luate de Guvern

Ludovic Orban, presedintele Partidului Forta Dreptei, acuza Guvernul Ciuca ca "este repetent la economie". "Orice om care are cunostinte elementare despre economie stie ca a creste taxele, impozitele si contributiile in perioade de inflatie mare si risc de recesiune este ca si cum ai turna gaz pe foc", scrie fostul premier, pe pagina sa de Facebook.Ludovic Orban"Inflatia deja are consecintele unei cresteri de impozit pe venit. Veniturile oamenilor nu mai au aceeasi putere de cumparare din ... citeste toata stirea