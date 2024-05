Lumina Sfanta va fi adusa de reprezentantul Patriarhiei Romane la Ierusalim

Lumina Sfanta va fi adusa sambata seara de reprezentantul Patriarhiei Romane la Ierusalim, parintele Teofil AnastasoaieLa aeroportul din Otopeni va fi oferita, conform obiceiului, delegatilor eparhiilor Patriarhiei Romane, care o vor duce in tara.Ulterior, la miezul noptii va fi impartita credinciosilor. Lumina Sfanta este considerata un miracol al ortodoxiei. Se aprinde in fiecare an de Paste, la Ierusalim, in timpul slujbei din Sambata Mare."Asa speram, pentru ca evident conflictul si ... citește toată știrea