Lupte de strada in al doilea oras ca marime al Ucrainei. Civililor li se cere sa nu iasa din case

Lupte de strada au izbucnit in centrul orasului Harkov, al doilea ca marime din Ucraina, cand trupele ruse au reusit sa patrunda in el, in a patra zi de asalt, a declarat duminica Oleh Synehubov, seful Administratiei Regionale de Stat Harkov, citat de CNN.Synehubov i-a indemnat pe locuitorii orasului din est sa stea in adaposturi si sa nu calatoreasca nicaieri. Vehicule rusesti au intrat duminica in orasul Harkov, a spus el."Vehiculele inamicului rus au avansat in orasul Harkov. Inclusiv ... citeste toata stirea