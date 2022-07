Madalina Turza: Statul a cheltuit in 2021 in lupta impotriva traficului de persoane peste 120 de milioane de lei

Cheltuielile pe care statul roman le-a facut anul trecut in lupta impotriva traficului de persoane depasesc 120 de milioane de lei, iar aproape 340 de victime, dintr-un total de 505 victime identificate ale traficului de persoane, au intrat in programe de recuperare, reabilitare si consiliere, a declarat, miercuri, consilierul de stat Madalina Turza.Madalina TurzaEa a apreciat ca plasarea Romaniei pe nivelul doi ca rating de tara in domeniul traficului de persoane in cadrul raportului ... citeste toata stirea