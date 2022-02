MAE a ridicat nivelul de alerta pentru Ucraina la nivelul maxim

Ministerul Afacerilor Externe a informat ca, in contextul deteriorarii grave a situatiei de securitate din Ucraina si din regiunea Marii Negre, a fost ridicat nivelul de alerta pentru Ucraina la nivelul maxim - "Parasiti imediat tara!"."In contextul deteriorarii grave a situatiei de securitate din Ucraina, Ministerul Afacerilor Externe le solicita cu insistenta cetatenilor romani sa nu se deplaseze in aceasta tara, iar celor care se afla temporar in Ucraina sa paraseasca teritoriul acestui ... citeste toata stirea