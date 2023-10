Alti 596 de cetateni romani au revenit in Romania, prin intermediul a doua curse Tarom si a doua curse operate de doua companii aeriene private, in noaptea de luni spre marti, transmite MAE.Ministerul de Externe precizeaza ca echipa consulara mobila din cadrul Ambasadei Romaniei la Tel Aviv si a Oficiului de Reprezentare al Romaniei la Ramallah si echipa din cadrul Unitatii de Reactie Rapida a Celulei de Criza MAE raman in continuare pe Aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv pentru a ... citeste toata stirea