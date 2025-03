MAE: Atentionare de calatorie in Turcia

Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in aceasta perioada in Turcia asupra faptului ca este recomandabil sa verifice cu atentie traseul deplasarii tinand cont de faptul ca au loc proteste in capitala Ankara, la Istanbul, Izmir si in alte mari orase.Sunt vizate - in principal - piete si artere rutiere majore din marile orase turcesti, zonele centrale si turistice din Istanbul (precum Beyoglu, Galata, Taksim, ... citește toată știrea