MAE: Noua cetateni romani evacuati din Mayotte, dupa ciclonul Chido

Ministerul Afacerilor Externe anunta ca noua cetateni romani care se aflau in insula Mayotte, in urma producerii ciclonului Chido, au fost evacuati cu ajutorul unei aeronave a fortelor aeriene franceze."Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca un numar de noua cetateni romani care se aflau in insula Mayotte in urma producerii ciclonului Chido au fost evacuati la bordul unei aeronave apartinand fortelor aeriene franceze", se arata intr-un comunicat ... citește toată știrea