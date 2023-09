Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca, pana in acest moment, potrivit informatiilor obtinute de Ambasada Romaniei la Rabat, nu exista cetateni romani printre victimelecutremurului produs in Maroc."In continuarea informatiilor referitoare la seismul produs la data de 8 septembrie 2023, in zona muntilor Atlas din Regatul Maroc, soldat cu morti si raniti, Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca Ambasada Romaniei la Rabat mentine legatura cu autoritatile locale implicate in gestionarea ... citeste toata stirea