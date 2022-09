MAE reaminteste recomandarile adresate cetatenilor romani de a parasi Rusia

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) reaminteste si reitereaza cu insistenta recomandarile adresate cetatenilor romani inca din luna februarie de a evita calatoriile neesentiale in Federatia Rusa, iar celor care se afla temporar in aceasta tara sa ia in considerare parasirea teritoriului Federatiei Ruse cat mai curand.Totodata, MAE recomanda cetatenilor romani prezenti pe teritoriul Federatiei Ruse sa manifeste atentie sporita, sa evite locurile in care sunt prezente adunari publice sau ... citeste toata stirea