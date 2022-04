MAE: timpi mari de asteptare la punctele de trecere a frontierei din Turcia

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Turcia ca in perioada minivacantei prilejuite de sarbatorile pascale, in perioada 22 - 25 aprilie, se preconizeaza timpi mari de asteptare la punctele de trecere a frontierei rutiere.Astfel, cetatenii romani sunt sfatuiti sa foloseasca toate cele trei puncte de trecere dintre Republica Bulgaria si Republica Turcia, respectiv Kapitan Andreevo (Bulgaria) - ... citeste toata stirea