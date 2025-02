Mai multe zone din Constanta au ramas fara apa

In cursul acestei dimineti - 16 februarie 2025, in jurul orei 08,30, la Statia de Pompare si Tratare Palas Constanta s-a inregistrat o cadere totala de tensiune, care a determinat oprirea pompelor, a informat un comunicat al RAJA."Echipele furnizorului de energie incearca realimentarea statiei pe o alta linie de inalta tensiune. Avand in vedere manevrele care se fac, dar si zona mare deservita, si implicit lungimea si diametrul retelei, pentru ca sistemul sa intre in presiune si toti ... citește toată știrea