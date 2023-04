In perioada 25 aprilie 2023, ora 22.00 - 27 aprilie 2023, ora 16.00, la nivelul Statiei de Tratare si Pompare Palas din municipiul Constanta se vor executa lucrari de inlocuire a unor vane de legatura si de realizare a unui by-pass. Interventiile sunt prevazute in Contractul de lucrari CL33 - "Reabilitare conducte aductiune si magistrale, statii de pompare apa uzata si refulari aferente in municipiul Constanta" in valoare de aproape 76 mil. lei cu TVA,derulat prin Programul Operational ... citeste toata stirea