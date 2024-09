Mai multe zone din Constanta vor ramane fara apa potabila, in intervalul 18-20 septembrie

In perioada 18 - 20 septembrie 2024, la nivelul Statiei de Tratare si Pompare Palas din municipiul Constanta, se vor executa lucrari de inlocuire a unor vane de legatura si a mai multor tronsoane din conductele degradate, informeaza un comunicat al RAJA.Pentru realizarea acestora, RAJA S.A. va intrerupe furnizarea apei potabile timp de 30 de ore, in intervalul 18 septembrie 2024, ora 22.00 - 20 septembrie 2024, ora 04.00.Investitiile sunt prevazute in Contractul de lucrari CL34: ... citește toată știrea