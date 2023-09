Astazi, un ofiter si 9 subofiteri, aflati in activitate, au fost inaintati in grad, inaintea expirarii stagiului minim in grad, cu ocazia zilei de 13 Septembrie 2023 - Ziua Pompierilor din Romania.Astfel, prin ordin al inspectorului sef al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" ... citeste toata stirea