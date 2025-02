Maine vor suna toate sirenele din Constanta

Primaria Constanta informeaza ca maine, 26 februarie, vor suna toate sirenele din municipiul Constanta.Actiunea se desfasoara in cadrul exercitiului "Miercurea alarmelor", organizat de Departamentul pentru Situatii de Urgenta, impreuna cu Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, in cadrul Saptamanii Protectiei Civile. Astfel, maine, in intervalul orar 10:00-11:00, va avea loc un exercitiu pentru verificarea functionarii sirenelor de alarmare publica."In cadrul acestei activitati, ... citește toată știrea