Miruna Pascu, mama soferului de 19 ani, care, aflat sub influenta drogurilor, a omorat doi tineri in localitatea 2 Mai, ramane in arest preventiv, a decis definitiv luni Tribunalul Bucuresti."Constata legalitatea si temeinicia masurii arestului preventiv dispusa in raport de inculpata Miruna Pascu. Mentine masura arestului preventiv in raport de aceasta. In baza art. 242 alin. 2 Cpp, respinge ca neintemeiata cererea de inlocuire a masurii arestului preventiv cu masura ... citeste toata stirea