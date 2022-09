Mamaia SA nu reuseste sa inchirieze vila si terenurile de sport! Video

O noua tentativa de inchiriere a Vilei Mamaia din statiunea cu acelasi nume, un nou esec. SC Mamaia SA, societatea care detine vila, nu a reusit, nici de aceasta data, sa gaseasca clienti pentru imobilul si terenul aferent acestuia, in suprafata de 2.415 mp. Potrivit informatiilor noastre, niciuna dintre societatile interesate de active nu au reusit sa indeplineasca in totalitate conditiile caietului de sarcini.Licitatia in vederea inchirierii Vilei Turistice Mamaia, aflata in zona Complex ... citeste toata stirea