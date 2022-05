Manariile lui Cristian Radu lasa agentii economici din sudul litoralului muritori de foame! Video

Situatie alarmanta la Mangalia, dupa ce micii operatori economici, care detin magazine, au interdictie in a-si desfasura activitatile. Interdictia are la baza o hotarare de Consiliul Local Mangalia din 2021, initiata de Cristian Radu, ce vizeaza Regulamentul de organizare si desfasurare a activitatilor comerciale si a serviciilor de piata in Municipiul Mangalia. Cei afectati de aceste modificari sunt disperati si le este teama ca vor ajunge in situatia de a-si pune lacatul pe usa. De altfel, in ... citeste toata stirea