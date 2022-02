Mangalia, buget de 270 milioane lei in 2022

Consilierii locali din Mangalia, reuniti joi, in cadrul unei sedinte ordinare, au adoptat proiectul de hotarare privind bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2022.Pentru acest an, bugetul de venituri si cheltuieli al municipiului Mangalia este estimat la aproximativ 270 de milioane de lei. Primarul Mangaliei, Radu Cristian a declarat ca in bugetul pe anul 2022 au fost alocate fonduri pentru subventia la termoficare, investitii la trama stradala din cartierele orasului, la ... citeste toata stirea