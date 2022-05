MApN: Epava a unei drone in apele teritoriale ale Romaniei

Miercuri, 11 mai, Fortele Navale Romane au fost sesizate cu privire la existenta unei epave aeriene (drona) care plutea in deriva in apele teritoriale ale Romaniei, intr-o zona situata intre Sulina si Sfantu Gheorghe, la aproximativ doua mile marine de tarm.Epava dronei a fost recuperata de o nava a Fortelor Navale, fiind preluata ulterior de Fortele Aeriene Romane pentru derularea procedurilor legale de identificare a epavei si cercetarea imprejurarilor in care aceasta a ajuns in apele ... citeste toata stirea