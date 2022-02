MAPN: Temele reintroducerii serviciului militar obligatoriu pentru cetatenii romani si ale mobilizarii rezervistilor sunt false

Temele reintroducerii serviciului militar obligatoriu pentru cetatenii romani si ale mobilizarii rezervistilor sunt false si circula in spatiul public, in special in mediul online, de foarte multa vreme.In Romania, serviciul militar obligatoriu a fost suspendat prin legea nr. 395 din 16 decembrie 2005, informeaza Ministerul Apararii Nationale.Potrivit acestui act legislativ, incepand cu data de 1 ianuarie 2007, executarea serviciului obligatoriu, in calitate de militar in termen si militar ... citeste toata stirea