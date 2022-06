Marcel Ciolacu: "Locul Republicii Moldova este in UE"

Locul Republicii Moldova este in UE, iar Romania are obligatia sa o ajute pentru tot acest parcurs, a declarat luni Marcel Ciolacu, in conferinta comuna de presa pe care a sustinut-o luni la Chisinau alaturi de Igor Grosu, presedintele Parlamentului Rep. Moldova."Locul Republicii Moldova este in Uniunea Europeana. Nu exista alta cale de dezvoltare pentru Republica Moldova decat intrarea in Uniunea Europeana. Romania trebuie sa ajute Republica Moldova, Romania nu face un favor Republicii ... citeste toata stirea