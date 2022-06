Marcel Ciolacu pune punctul pe i privind impozitarea pensiilor speciale

Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a declarat marti ca este in discutie supraimpozitarea pensiilor speciale, deoarece este "lipsit de orice logica" ca veniturile din pensie sa fie mai mari decat in timpul activitatii, adaugand ca in privinta pensiilor speciale parlamentare se va veni cu o abordare comuna in coalitia de guvernare.Marcel Ciolacu"Este (supraimpozitarea pensiilor speciale - n.r.) o discutie in continuare. Nu am gasit forma cea mai buna. Eu, din punctul meu de ... citeste toata stirea