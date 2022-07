Marti, 21 iunie 2022, in cadrul celei de-a treia editii a Galei Premiilor Concursului ,,Panait Istrati", un numar de 17 copii din cadrul cercului de pictura ,,Lucian Grigorescu" al Casei de cultura ,,I.N. Roman", coordonati de artist plastic Adina Dogaru, au obtinut un numar impresionant de premii la sectiunea pictura/grafica.Marele Premiu ,,Panait Istrati" a ajuns in municipiul Medgidia, fiind obtinut de eleva Sorina Dobrescu cu lucrarea ,,Portretul lui Panait Istrati". Un moment emotionant ... citeste toata stirea