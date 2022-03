Marfa contrafacuta, sosita din China, confiscata in Portul Constanta. Ar valora peste 400.000 de lei

Mii de articole electronice contrafacute au sosit din China in portul Constanta Sud Agigea. Valoarea acestora depaseste suma de 400.000 de lei. Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, impreuna cu inspectori vamali din cadrul Birourilor Vamale de Frontiera Constanta si Constanta - Sud Agigea au descoperit in Portul Constanta, in doua containere sosite din China, 80.000 de chei tubulare si si 1.560 articole electronice, bunuri susceptibile a aduce atingere dreptului de proprietate ... citeste toata stirea