Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit in Punctul de Trecere a Frontierei Isaccea bunuri susceptibile de a fi contrafacute,inscriptionate cu numele unor marci cunoscute,in valoare de aproximativ 6.600.000 lei.In data de 04.08.2023, politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta s-au sesizat din oficiu sub aspectul savarsirii infractiunii depunere in circulatie a unui produs purtand o marca identica sau similara cu o marca inregistrata.In fapt, in data de 28. ... citeste toata stirea