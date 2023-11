Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit in Portul Constanta, in patru containere, bunuri susceptibile a fi contrafacute, inscriptionate cu numele unor marci cunoscute, in valoare totala de aproximativ doua milioane lei. Conatinerele au ajuns in Portul Constanta din China si emiratele Arabe Unite si contineau peste 15.800 bucati diverse jucarii, peste 4.800 unelte de mana si masti de sudura, dar si parfumuri. Marfurile erau destinate unor societati comerciale de pe ... citeste toata stirea