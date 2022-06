Maria Grapini, un zbor horror. Unde a aterizat avionul

Europarlamentarul Maria Grapini a povestit ca a avut parte de momente de cosmar in ultimul sau zbor spre Bruxelles. Aceasta a marturisit ca avionul a aterizat pe camp si a avut o intarziere de doua ore si jumatate.Maria Grapini a povestit ca a trecut prin clipe crunte in avionul spre Bruxelles. Aerovana a aterizat undeva pe camp, iar europarlamentarul a intarziat la intalnirile pe care le avea programate."Se poate si mai rau! Azi am avut o experienta unica de cand fac naveta saptamanal la ... citeste toata stirea