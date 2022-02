Marian Crusoveanu, PNL, unul dintre cei mai activi parlamentari constanteni

De astazi, 1 februarie, a inceput o noua sesiune parlamentara."Dupa mai bine de o luna de vacanta in care am reusit, impreuna cu colegii mei parlamentari, sa avem intalniri de lucru cu toti primarii din judetul Constanta, am schitat principalele proiecte pentru fiecare localitate in parte. Astfel, incat cele care vor avea nevoie de sprijin la nivel central, sa le promovam, prin intermediul activitatii parlamentare.", a declarat Marian Crusoveanu, PNL, unul dintre cei mai activi parlamentari ... citeste toata stirea