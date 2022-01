Marian Vanghelie a fost retinut! Anunt oficial de la DNA

DNA a decis ca Marian Vanghelie sa fie retinut pentru trafic de influenta in forma continuata, constituirea unui grup infractional organizat si instigare la abuz in serviciu. Autoritatile au depistat toate ilegalitatile facute de fostul primar.DNA anunta, vineri, retinerea a 13 persoane in dosarul achizitiilor supraevaluate de la Economat Sector 5, printre care fostul primar Marian Vanghelie, fratele sau si mai multi directori ai societatii.Vanghelie a fost prins!Nu este pentru prima data ... citeste toata stirea