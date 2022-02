Marinar constantean: "Portul Mariupol avea ceva din Constanta, separat de oras de o vale impadurita, cumva, peste care treceau cateva pasarele"

Mariupol, principalul port ucrainean de la Marea Azov, care astazi este in mijlocul razboiului, era, candva, un loc pasnic, unde au ajuns si mai multe nave romanesti. Comandantul de cursa lunga Laurentiu Mironescu isi aminteste de perioada in care a ajuns cu o nava romaneasca in orasul-port Mariupol. "Am ajuns la Mariupol in '98, cu o nava de 8.700, venind in balast de la Constanta. Portul este in buzunarul Marii Azov, e drum recomandat, balizat, mergi ca pe un drum judetean marginit de plopi .. ... citeste toata stirea