Marinar, gasit mort la bordul unei nave!

Un marinar constantean a murit in conditii suspecte la bordul navei pe care se afla. Mai exact, in cursul zilei de miercuri, 11 mai a.c., la societatea Svad Shipping SRL a avut loc un eveniment soldat cu decesul unui angajat, care se afla pe puntea unei nave aflate intr-un convoiul format din M/S ANIMA si M/S SVAD 2, in dreptul localitatii Dunarea - km 286. Acesta a acuzat o stare de rau, insa, din pacate, cadrele medicale nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viata barbatului. ... citeste toata stirea