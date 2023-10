Fortele Navale Romane, cu dragorul maritim 30 "Sublocotenent Alexandru Axente" si ofiteri de stat major, participa, in perioada 13-22 octombrie, la Exercitiul multinational "Breeze 23", organizat de Fortele Navale ale Bulgariei, in portul Varna, in apele teritoriale ale Bulgariei si in apele internationale ale Marii Negre.Alaturi de Fortele Navale Romane, la "Breeze 23" participa si capabilitati navale si aeriene din Albania, Belgia, Bulgaria, Franta, Georgia, Grecia, Italia, Lituania, ... citeste toata stirea